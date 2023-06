Laurea ad honorem per Anthony Fauci: l’immunologo premiato da un ricercatore maremmano

Manciano (Grosseto). A premiare lo scorso 17 giugno il famoso immunologo statunitense di origini italiane, il professor Anthony Stephen Fauci, per il conferimento della laurea ad honorem da parte dell’associazione USiena Alumni dell’Università di Siena, è stato il dottor Edoardo Cherubini di Saturnia, nel comune di Manciano, alumnus eccellente dell’associazione.

La ragione per cui il dottor Edoardo Cherubini è stato scelto per questa valorosa iniziativa è il contributo al benessere della salute pubblica che ha dato e che sta dando con la divulgazione scientifica a livello nazionale e per la sua attività di ricercatore postdoc universitario e visiting scientist aziendale nel campo delle scienze della vita.

Per informazioni: https://www.dottedoardocherubini.it