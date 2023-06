Un melograno in memoria delle stragi dei migranti: “Il paese accoglie tutti”

Manciano (Grosseto). Questa mattina, martedì 13 giugno, al parco pubblico Mazzini di Manciano si è tenuta la piantumazione di un melograno in memoria di tutte le vittime delle stragi migratorie.

L’iniziativa, a carattere regionale e organizzata a livello locale da Spi Cgil, Anpi e Arci Manciano, ha come significato quello di ricordare le stragi dei migranti in mare e via terra e sensibilizzare i cittadini a non rimanere indifferenti davanti alle tragedie che si consumano tutti i giorni in questo Paese.

“Dobbiamo imparare a restare umani – afferma il sindaco di Manciano, Mirco Morini – a mostrare la parte più sensibile di noi in ogni momento della giornata, di fronte a ogni individuo. Anche Manciano ha aderito a questa iniziativa regionale che speriamo diventi nazionale, che mette l’umanità al primo posto“.

“Manciano – continua l’assessore alle politiche sociali, Valeria Bruni – ha sempre accolto le persone che migrano di nazione in nazione, che scappano da guerre e che cercano riparo e pace. Lo abbiamo fatto con tutti e con tutti continueremo a farlo. Manciano non si tira indietro”.