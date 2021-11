“Attorno alla panchina rossa”: riflessioni per dire “no” alla violenza di genere

Giovedì 25 novembre, in piazza delle Nazioni, ad Albinia, alle 16.00, appuntamento intorno alla panchina rossa che il Comune di Orbetello ha voluto dedicare a tutte le donne vittime di femminicidio.

Una panchina dipinta di rosso per ricordare le donne cadute vittime in un conflitto di genere che non accenna a spengersi. Vuole essere il simbolo del posto occupato da chi non c’è più, un gesto per ricordare la presenza di chi è stato portato via dalla violenza, ma anche un segno permanente di speranza.

La panchina rossa del Comune di Orbetello si unisce alle centinaia di panchine che si trovano nelle piazze, nei giardini pubblici, nei viali, davanti alle scuole delle città italiane e diventa un abbraccio collettivo di solidarietà e d’impegno di tutta la cittadinanza nei confronti delle vittime.

Presenzierà l’iniziativa il vicesindaco e assessore al sociale e alle pari opportunità, Chiara Piccini, con la partecipazione delle componenti uscenti della Commissione per la pari opportunità e delle rappresentanti dell’associazione Olympia de Gouges, che gestisce il centro antiviolenza di Orbetello.

“Grazie al cantiere/uffici lavori pubblici del Comune di Orbetello che ha realizzato la panchina e alla professoressa Chiara Romagnoli che l’ha disegnata – si legge in una nota dell’amministrazione comunale -. L’amministrazione invita tutte e tutti a partecipare”.