Atto vandalico nella notte: danneggiata l’auto della candidata

Atto vandalico alla vigilia delle elezioni amministrative a Follonica.

Questa notte, ignoti hanno preso di mira l’auto di Alessandra Aquino, candidata al consiglio comunale per la lista in Movimento per Follonica, parcheggiata nei pressi della sua abitazione, nel centro di Follonica.

Questa mattina, Aquino ha trovato su entrambe le fiancate della macchina dei grandi graffi, molto probabilmente fatti con le chiavi, e alcune strisce gialle e blu, i colori della lista per cui è candidata.

Già la settimana scorsa, alla macchina di Alessandra Aquino erano stati staccati i tergicristalli. La vittima dell’atto vandalico ovviamente sporgerà denuncia in merito all’accaduto.