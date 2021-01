Atto intimidatorio, Vivarelli Colonna: “Grazie a tutti per la dimostrazione di affetto”

“In queste ore sto ricevendo centinaia di dimostrazioni di affetto, che mi riscaldano il cuore. Sono telefonate, messaggi, parole di grande conforto per me e per la mia famiglia“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che commenta l’atto intimidatorio di cui è stato vittima questa notte.

“Grazie di cuore a tutti – continua Vivarelli Colonna -. Non entro volutamente nel merito della vicenda: gli uomini dell’Arma, per i quali nutro grande stima e riconoscenza, sono al lavoro per fare chiarezza“.