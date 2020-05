Attività motoria per bambini in parchi e giardini: riunione organizzativa in Comune

C’è grande entusiasmo per il progetto di attività motoria per i bambini voluto dal Comune di Grosseto, assieme al Coni e al mondo dello sport grossetano, e da svolgersi in 18 parchi della città dove sono stati individuati spazi adeguati per il rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Lunedì 4 maggio, nel corso di un tavolo dedicato allo sport, organizzato dal delegato Coni provinciale Daniele Giannini, che il Comune ringrazia, saranno condivisi e illustrati i motivi dell’iniziativa, al fine di poter arrivare quanto prima alla pubblicazione dell’avviso rivolto alle associazioni sportive che dovranno collaborare per il progetto.

“È sempre un grande piacere lavorare con il mondo dello sport – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore con delega Fabrizio Rossi –: Coni, federazioni, società e associazioni hanno sempre tanto entusiasmo unito al senso pratico e organizzativo, che sarà decisivo nella ripresa delle attività, in questo caso l’attività motoria legata ai bambini, che andrà a dare supporto alle famiglie e sollievo ai piccoli, che sono chiusi nelle loro case da mesi. Il tutto nel massimo rispetto delle norme dettate dai Dpcm e dalle ordinanze regionali e locali e prevedendo un contributo per chi vorrà dare il proprio apporto”.