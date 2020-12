Toscana in zona arancione: il mercato torna con i banchi al completo

Dopo il periodo di pausa imposto dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, da questa settimana, con la Toscana tornata in zona arancione, ripartono le attività legate ai mercati.

«Sabato 12 dicembre – spiega l’assessore al commercio del Comune di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini –, in piazza ponte Giorgini, il mercato settimanale si svolgerà regolarmente con tutte le categorie merceologiche abilitate. L’amministrazione comunale raccomanda a operatori e cittadini di agire nel massimo rispetto delle norme di tutela della salute che stiamo osservando ormai da tempo: distanziamento, indossare la mascherina e lavarsi spesso le mani».

«Continuiamo ad avere un comportamento responsabile in modo da far sì che il passaggio alla zona arancione costituisca una preziosa opportunità di ripresa di una vita sociale. Oggi abbiamo la possibilità di tornare nelle piazze con i mercati e nei negozi, ad eccezione di bar e ristoranti, che potranno continuare a fare asporto e consegne a domicilio: non sprechiamola. Con la riapertura delle attività commerciali – conclude l’assessore Susanna Lorenzini – sono certa che i castiglionesi sceglieranno quelle presenti sul nostro territorio per fare acquisti. Un’attenzione necessaria, che andrà a beneficio dell’economia locale e ancora una volta dimostreremo di essere una comunità unità e attenta alle esigenze del paese».