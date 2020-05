Trasporto pubblico, Tiemme ripristina alcune corse urbane ed extraurbane: ecco quali

Da lunedì 11 maggio, rispetto ai servizi oggi in vigore, saranno ripristinate alcune corse di Tiemme sia nei servizi urbani di Grosseto che in quelli extraurbani verso Siena e Firenze.

Servizio urbano di Grosseto

Saranno ripristinate le corse della linea g1 azzurra, svolte con validità festiva, con cadenza ogni 30 minuti, in partenza alle 7.00 da Aurelia Antica e alle 7.00 da Maremà.

Linee extraurbane

Per la linea 50G Grosseto-Firenze sarà ripristinata la corsa delle 7.50 da Grosseto stazione per Firenze autostazione. Inoltre, sarà ripristinata anche la corsa delle 14.05 da Firenze autostazione per Grosseto stazione.

Per la linea 51G Grosseto-Siena, torneranno disponibili le corse in partenza alle 15.45 da Grosseto stazione per Siena (via Tozzi) e delle 17.00 nel percorso inverso, Siena-Grosseto.