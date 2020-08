Atti vandalici a Montieri e Boccheggiano, Martini: “Atto grave e da reprimere”

“Siamo di nuovo purtroppo a constatare negli spazi aperti, pubblici, del nostro Comune, atti vandalici destinati alle strutture dei nostri parchi. Prima a Montieri nel parco giochi, dove sono stati presi do mira uno scivolo ed un tavolo poi a Boccheggiano al campo di calcetto dove è stata abbattuta la porta da gioco e per finire rotti i vetri degli spogliatoi”.

A parlare è Massimo Martini, vicesindaco di Montieri, che prosegue:

“Al di là del danno economico che pesa sulle casse del Comune, è molto più grave la mancanza di rispetto per i beni pubblici che paradossalmente vengono distrutti da chi in definitiva li utilizza. La mancanza di educazione e di insegnamento è l’altro aspetto fortemente negativo, come amministratori, non siamo più disposti a far passare impuniti certi atteggiamenti: ci avvarremo delle forze dell’ordine e di pubblica sicurezza per contrastare certi atteggiamenti incomprensibili ed anche gli impianti di video sorveglianza ci aiuteranno a identificare i responsabili di questi danni. Il Bene Comune non può essere così superficialmente distrutto, è un atto grave da reprimere”.