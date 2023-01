Alberi di Natale con materiale riciclato: il Comune premia le associazioni

Venerdì 6 gennaio, l’amministrazione comunale di Scansano ha consegnato un attestato alle associazioni e altre realtà presenti nel territorio per gli addobbi natalizi.

“Come avrete letto sulla stampa e sui social, il Comune di Scansano ha aderito alla proposta di alcuni Comuni della zona di attivarsi per un risparmio energetico abolendo o quasi gli addobbi luminosi di Natale; proposta non abbracciata totalmente da questa amministrazione, in quanto non ci è sembrato giusto eliminare del tutto le luci di Natale – si legge in una nota del Comune di Scansano -. In questa ottica abbiamo ritenuto importante trasmettere un messaggio di ‘risparmio’ e dare libero sfogo alla fantasia delle realtà presenti nel nostro territorio, pensando di sensibilizzare i nostri cittadini facendo un appello per realizzare ornamenti natalizi green e ‘ricicloni’. Abbiamo comunque premiato tutte le associazioni che si sono occupate di abbellire i nostri paesi“.

“Un grazie particolare va alla Città del Pane e ai Lavori della Terza età, che hanno organizzato la mostra dei presepi, che sono stati tanti, presepi che si sono distinti sia per la loro originalità che per la loro bellezza, oltre a far riflettere su temi molto attuali; da questi presepi è partito un messaggio di pace, fratellanza, tradizione, innovazione e riciclo: da quello realizzato con il pane, a quello che abbraccia tutte le civiltà e culture, a quello dedicato al Covid, a quello realizzato con i bicchieri, a quelli realizzati dalle scuole del nostro Comune – termina il comunicato -. Grazie veramente a tutti!!!!“.