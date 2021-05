Vaccini, la Asl: “Nessun attacco hacker al sistema di prenotazione, stop a fake news”

“Nessun attacco hacker al sistema di prenotazione vaccini“.

La Asl Toscana Sud Est smentisce le false informazioni che, probabilmente per incomprensioni nelle comunicazioni, si sono diffuse tra gli utenti e stanno circolando anche su Facebook.

“Il fatto in particolare si riferisce alle persone che hanno prenotato il vaccino alla sede di Follonica per questi giorni e che hanno ricevuto prima un sms con la modifica del giorno della prenotazione fatta tramite portale regionale e successivamente la telefonata di operatori sanitari che hanno confermato invece questa prima prenotazione – si legge in una nota della Asl -. Si è trattato solo di necessità organizzative interne e si assicura che le persone prenotate hanno tutte effettuato regolarmente la vaccinazione. Si precisa infine che l’sms arriva dalla Asl Toscana Sud Est, come si legge nel nome del mittente, e che quindi è da considerare attendibile“.