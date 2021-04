Il Comune vende all’asta un terreno: ecco come partecipare

Il Comune di Santa Fiora vende all’asta un terreno situato nel comune di Castel del Piano. Si tratta di un bene di proprietà comunale, in località Scacazza, una zona agricola.

Il terreno ha un’estensione di 1410 metri quadrati circa e viene venduto partendo da una base d’asta di 665 euro.

I dati catastali sono: foglio 23, particella 197.

L’asta si terrà in seduta pubblica venerdì 4 giugno, alle 11, nella sede del Comune di Santa Fiora, in piazza Garibaldi 25, al primo piano, nella sala del Popolo. La vendita del bene avrà luogo a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.

Per partecipare all’asta è necessario far pervenire entro e non oltre le ore 13 di giovedì 3 giugno un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’offerta tecnica e tutta la documentazione prevista dall’avviso pubblico. Sull’esterno del plico dovrà essere indicato nome e cognome o ragione sociale del mittente e la dicitura “Offerta asta pubblica alienazione terreno in località Scacazza Castel del Piano, di proprietà del Comune di Santa Fiora, V° esperimento di gara”.

L’avviso è pubblicato al seguente link: https://www.comune.santafiora.gr.it/index.php/2-non-categorizzato/1166-alienazione-terreno-ex-erede-martini-in-castel-del-piano-loc-scacazza-di-proprieta-del-comune-di-santa-fiora-v-esperimento-di-gara