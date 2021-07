In vendita la casa cantoniera: ecco come partecipare all’asta

Le Bandite di Scarlino mettono all’asta la casa cantoniera di Pian d’Alma (in via delle Collacchie numero 322). L’immobile di proprietà demaniale è su un solo piano e ha una superficie pari a 84 metri quadrati con 7,5 metri quadrati di portico: ci sono un angolo cottura, il soggiorno, tre camere, un bagno e un ripostiglio.

L’appartamento ha anche un garage in muratura (12 metri quadrati). Il bene è venduto nello stato cui attualmente si trova: successivamente l’acquirente potrà eventualmente presentare un progetto di ristrutturazione al Comune di Scarlino.

Il prezzo a base d’asta è pari a 129mila euro: l’offerta dovrà aumentare di 1.000 euro a rialzo. Per vedere l’immobile è possibile prendere un appuntamento chiamando il numero 0566.866190.

Le offerte dovranno essere inviate entro le 12 di sabato 31 luglio: la seduta pubblica per l’apertura delle buste è in programma lunedì 2 agosto alle 9.30 nella sede delle Bandite di Scarlino (a Ponte alle Catene, in via delle Collacchie 33, al Puntone di Scarlino). Per informazioni sulla vendita è possibile contattare il responsabile del procedimento, Carla Fabbri, al numero 0566.866190 o via mail a c.fabbri@comune.scarlino.gr.it.