La Asl mette in vendita 33 auto: ecco come presentare l’offerta e partecipare all’asta

I prossimi 8 e 9 giugno scadranno i termini per le offerte d’asta per 33 auto dell’Asl Toscana sud est in dismissione. Le gare per aggiudicarsi i mezzi si svolgono online sul portale ministeriale www.spazioaste.it. Sui portali www.giustiziaivg.it e www.astegiustizia.it è possibile recuperare informazioni sui mezzi ed essere reindirizzati sul portale delle aste.

La prima aggiudicazione ci sarà alle 9 dell’8 giugno, a cui seguiranno ogni trenta minuti tutte le altre. Ogni singola auto andrà al maggior offerente. Alcune di queste vetture hanno la doppia alimentazione benzina/metano, che permette di avere consumi di marcia contenuti.