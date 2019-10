Il Comune assume 5 vigili urbani in mobilità: ecco come candidarsi

È online, nella Sezione “Concorsi e selezioni nel Comune di Grosseto” e nell’albo online, l’avviso pubblico di mobilità volontaria ex art 30 D.Lgs n.165/2001 per la copertura di 5 posti a tempo pieno e indeterminato di agente di Polizia Municipale, Categoria C.

La domanda di ammissione dovrà pervenire agli uffici utilizzando il fac-simile allegato, in carta libera e sottoscritto. Alla domanda vanno allegati: