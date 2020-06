Il Comune assume venti persone a tempo indeterminato: come candidarsi

È stato pubblicato dal Comune di Grosseto il bando per 20 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo categoria C.

Il termine per presentare la domanda scade il 27 luglio e le domande si potranno presentare dal 27 giugno, esclusivamente on line, dal link alla pagina dedicata del sito istituzionale dell’ente, sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi e concorsi” (http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4414). In questa pagina anche il bando con tutte le informazioni.