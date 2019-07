Il Comune assume 10 vigili urbani: ecco come candidarsi

Il Comune di Orbetello ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per esame per l’assunzione a termine di 10 unità di personale a tempo pieno e determinato, profilo di istruttore di vigilanza categoria “C”, da destinare al servizio di Polizia Municipale con riserva di 3 posti a scorrimento di graduatoria per volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 24 luglio 2019.