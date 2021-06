Polizia Municipale: il Comune assume una persona a tempo indeterminato

È indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo di Polizia Municipale categoria D, posizione economica D1.

La domanda di partecipazione, redatta secondo le modalità indicate nel bando, deve giungere all’Ufficio protocollo del Comune di Santa Fiora in una delle seguenti modalità: per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; può essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Santa Fiora, o inviata tramite pec a comune.santafiora@postacert.toscana.it.

La scadenza del bando è fissata per il 15 luglio 2021.

Al seguente link è consultabile il bando con tutte le informazioni dettagliate ed è scaricabile il modello di domanda: https://www.comune.santafiora.gr.it/c053022/po/mostra_news.php?id=59&area=H