Il Comune assume due operai specializzati a tempo indeterminato: come candidarsi

Sono due gli operai specializzati che il Comune di Capalbio assumerà a tempo pieno e indeterminato per inserirli nel proprio organico. È stato pubblicato, infatti, l’avviso per la selezione di due “collaboratori professionali operai specializzati – Addetti ai servizi tecnici esterni”, categoria b, posizione economica b3 del contratto collettivo di lavoro negli enti locali. L’avviso, con le relative modalità di presentazione della domanda, è consultabile sul sito del Comune di Capalbio, all’indirizzo www.comune.capalbio.gr.it, nella sezione “Bandi di concorso”.

Le domande dovranno essere presentate, secondo le modalità descritte nel bando, entro le ore 12 di lunedì 28 marzo 2022.

I candidati dovranno sostenere una prova preselettiva, se necessaria, una prima prova pratico-attitudinale e una seconda prova orale.

“Abbiamo colto la possibilità – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini – di avviare una selezione per dotare la nostra amministrazione di due figure molto importanti: i due nuovi operai specializzati, infatti, dovranno occuparsi di piccoli lavori di manutenzione di edifici, strade e segnaletica stradale, illuminazione, della cura del verde pubblico, di piccoli lavori edili di modesta entità, operazioni di allestimento di locali. Avere delle figure specializzate di riferimento all’interno dell’ente significa poter svolgere con continuità tutti i piccoli interventi che contribuiscono al mantenimento del decoro e della bellezza di edifici e spazi pubblici, permettendoci di compiere i lavori necessari senza attendere i tempi dettati dalle gare dagli affidamenti. Ci teniamo molto alla bellezza di Capalbio e delle sue frazioni e questo è un modo fondamentale, per noi, per prendercene ancora di più cura“.