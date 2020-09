Il Comune assume una persona a tempo determinato: ecco come candidarsi

Il Comune di Follonica ha pubblicato l’avviso di selezione per l’assunzione di un esecutore tecnico a tempo determinato per 8 mesi presso il cimitero comunale.

Per partecipare alla selezione è necessario essere inseriti negli elenchi anagrafici di cui all’articolo 31 del Regolamento regionale del 4 febbraio 2004 n.7/R alla data di pubblicazione dell’avviso ed essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego, di diploma della scuola dell’obbligo, nonché dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a selezione.

I candidati inoltre dovranno necessariamente essere muniti di patente categoria B.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente al Centro per l’impiego di Follonica entro e non oltre il 5 ottobre 2020 con le modalità indicate nel bando scaricabile dal sito del Comune di Follonica, al link http://www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/cerco_lavoro/concorsi/, o dal link https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti o compilandolo on line sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

Non saranno ritenute valide le domande pervenute al Comune di Follonica.