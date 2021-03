Bilancio di fine mandato, l’associazione Vivarelli Colonna: “Ottenuti grandi risultati”

“Non ci sarebbe stato neanche bisogno di una conferenza stampa di fine mandato, perchè i risultati sono ogni giorno sotto gli occhi di tutti noi. E il sindaco di Grosseto in questi anni ci ha abituati a massima disponibilità, trasparenza, tenute insieme da un filo diretto con i cittadini. Questo su ogni progetto o iniziativa presa dall’amministrazione comunale. Massima capacità di ascolto e interazione“.

A dichiararlo è Roberto Baccheschi, portavoce dell’associazione Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Non solo, la città con Vivarelli Colonna e la sua squadra è cambiata in meglio, ha fatto grandi passi avanti e ha visto sbloccate situazioni che erano ingessate da anni e addirittura da decenni: pensiamo alla valorizzazione del centro storico, che oggi può tornare a contare sulla biblioteca Chelliana e può godere di un nuovo museo cittadino, la Collezione Luzzetti, così come di una condizione delle Mura notevolmente migliorata rispetto al passato – spiega Baccheschi -. Oggi c’è una nuova illuminazione, ci sono più pulizia e più controlli, oltre alle telecamere di ultima generazione e a una Polizia municipale rafforzata che lavora in stretto coordinamento con la Prefettura. Pensiamo alla Fortezza di Marina di Grosseto, dove l’amministrazione ha reinvestito le risorse derivanti dai parcheggi ottenendo la riqualificazione di un simbolo rimasto dimenticato per decenni e abbandonato all’incuria. E poi, attraverso il Bando Periferie, ricordiamo l’ecomostro di Roselle che questa amministrazione comunale ha avuto il coraggio di abbattere, creando anche un centro sportivo di grande qualità e rendendo possibile il sogno futuro della città termale. Il tutto collegato da percorsi ciclabili che in questi cinque anni si sono moltiplicati arrivando a coprire buona parte del territorio comunale e raggiungendo anche il nuovo ponte sull’Ombrone”.

“In arrivo ci sono poi la riqualificazione dell’ex Garibaldi e la casa dello studente, insieme al Parco del diversivo. L’elenco sarebbe lunghissimo e, cercando di essere sintetici, non si deve certo dimenticare ciò che è stato fatto per le famiglie grossetane nell’ambito scolastico, con la creazione del Polo dell’infanzia di via Ungheria e nuovi posti per i bambini più piccoli – sottolinea Baccheschi -. Anche in questo caso senza tralasciare l’ascolto dei genitori, addirittura con una App che crea un rapporto costante tra le scuole comunali e le famiglie. E’ per l’associazione Antonfrancesco Vivarelli Colonna un onore poter contare, oltre che su un grande sindaco, sul lavoro di tre assessori che hanno fatto in questo periodo i salti mortali per la nostra bellissima Grosseto, cioè Chiara Veltroni, che si è dedicata alle scuole, Riccardo Ginanneschi, che ha pensato alle attività produttive e a reperire i fondi europei, e Fausto Turbanti, con deleghe a sicurezza, Protezione civile e viabilita’, sempre con grande spirito di squadra e condivisione con i colleghi”.

“Una riflessione va però fatta anche sul futuro: questa Giunta comunale ha gettato le basi anche per tanti progetti futuri che permetteranno di continuare nel percorso di crescita di Grosseto ed ha dimostrato allo stesso tempo di essere in grado di trasformare le promesse in realtà. Basti pensare che su 211 obiettivi, in questi cinque anni ne sono stati gestiti 223, cioè più di quelli previsti nel programma elettorale del 2016. Neanche l’emergenza Coronavirus è bastata a fermare questa squadra di governo, che ha reagito compatta alle nuove sfide – termina Baccheschi -. Le parole d’ordine sono infatti lungimiranza, concretezza e coraggio. Continuiamo così“.