Nasce l’associazione “Tutto l’anno in Maremma”: obiettivo promuovere il territorio

Lunedì 7 giugno, alle 18, al Bagno La Vela, avrà luogo la presentazione del numero zero del giornale “Maremma TamTam”, acronimo di “Tutto l’anno in Maremma”, un progetto fortemente voluto dall’omonima associazione per promuovere valorizzare il territorio maremmano e le sue immense risorse. L’obiettivo è quello di raccontare la Maremma, le bellezze, i prodotti, le attività culturali e sportive presenti durante tutto l’anno.

Si parte dal Comune di Castiglione con l’intento di allargarsi oltre i suoi confini, toccando tutte le realtà presenti in zona, dalle associazioni alle piccole e medie imprese agricole e artigianali. Un modo per riscoprire il patrimonio variegato di questa terra, le opportunità che offre e le curiosità storiche e artistiche che racchiude.

“Maremma Tam Tam” intende soprattutto “fare rete”, connettersi con operatori turistici, ristoratori, attività commerciali e non, dell’intero territorio, lasciando da parte personalismi e piccole rivalità a favore di una visione comune più ampia e lungimirante.

Il giornalino vuole anche essere uno strumento di informazione e condivisione: di volta in volta infatti saranno evidenziati i problemi che riguardano tutti, dai più piccoli ai più rilevanti, e tutti potranno dare il loro contributo con suggerimenti, segnalazioni e proposte, scrivendo a un indirizzo email dedicato.

“Maremma TamTam” è solo il primo passo di un progetto più ampio: un vero e proprio portale di informazione sul territorio. Il sito, in fase di realizzazione, conterrà informazioni dettagliate sui monumenti, gli itinerari dedicati al “turismo lento”, gli operatori turistici (ristoratori, albergatori, agriturismi, stabilimenti balneari), attività commerciali e proposte turistiche alternative alla spiaggia.

L’impegno è tanto, ma grazie alla “rete” di professionalità e competenze già attiva in moltissime località, “Maremma TamTam” può davvero diventare un importante strumento divulgativo per chiunque voglia visitare il nostro territorio in qualsiasi stagione e soprattutto per coloro che ci lavorano.

Ecco il consiglio direttivo dell’associazione Culturale “Tutto l’anno in Maremma”: