L’Associazione nazionale Polizia di Stato incontra il Questore: Mannoni diventa socio onorario

Mercoledì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, l’Associazione nazionale della Polizia di Stato ha organizzato un pranzo sociale che si è svolto al villaggio Maresì di Follonica.

All’iniziativa hanno partecipato il Questore della provincia di Grosseto, Antonio Mannoni, il vicario Antonino De Santis e il Capo di Gabinetto, Maurizio Bergamasco.

Hanno partecipato in qualità di ospiti il vicesindaco del Comune di Grosseto, Fabrizio Rossi, e l’assessore alla sicurezza e alla Protezione Civile, Riccardo Megale.

Nella circostanza il Questore è stato insignito del titolo di socio onorario del sodalizio con la consegna del diploma; lo stesso Mannoni ha salutato i partecipanti rimarcando lo spirito di servizio ed attaccamento alle tradizioni e spirito di colleganza che sono i fondamenti.

Il presidente Mirto Corsetti, porgendo i saluti e gli auguri per le prossime festività a tutti i partecipanti, ha rimarcato le finalità dell’Anps, puntualizzando che è in procinto di essere emanato il nuovo statuto, che sempre di più indirizzerà l’attività del sodalizio verso il sociale, per essere ancora una volta a disposizione della cittadinanza. La sezione di Grosseto si vanta di aver già intrapreso tale strada, tanto da avere in corso diverse iniziative, quali servizi di distanziamento e prevenzione di assembramenti “anti covid” a disposizione del Comune di Grosseto attualmente negli uffici finanziari dell’Agenzia delle Entrate in via Roma ed in via Belgio, oltre a servizi di sicurezza stradale in occasione di competizioni sportive, in particolare ciclistiche ed automobilistiche. Inoltre, per il 5° anno consecutivo, un gruppo di iscritti svolge servizio di volontariato al Tribunale di Grosseto