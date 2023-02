Associazione nazionale Città dell’Olio: Elena Menghini eletta coordinatrice provinciale

Nei giorni scorsi si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Associazione nazionale Città dell’Olio ed i soci hanno eletto i coordinatori provinciali.

La coordinatrice per la provincia di Grosseto sarà Elena Menghini, che attualmente ricopre l’incarico di assessore a sviluppo economico, commercio e attività produttive del Comune di Roccastrada. Rappresenterà i Comuni della provincia di Grosseto facenti parte dell’Associazione, supportando il coordinatore regionale Mario Agnelli – sindaco di Castiglion Fiorentino – nella gestione delle tante attività in programma nel 2023.

“A partire dallo scorso anno – dichiara l’assessore Elena Menghini – abbiamo voluto riprendere con rinnovato entusiasmo la promozione dei prodotti tipici del nostro territorio, del quale l’olio ne rappresenta una sicura eccellenza. Abbiamo riallacciato i rapporti con l’Associazione nazionale Città dell’Olio, della quale il Comune di Roccastrada fa parte da molti anni, in una rinnovata sinergia ed unità di intenti e già lo scorso ottobre siamo riusciti ad aderire ed organizzare la ‘Camminata tra gli olivi’ ed un convegno sull’olio che hanno riscosso un notevole interesse e successo in termini di partecipazione. Per l’anno in corso abbiamo già in programma la realizzazione di altri eventi per la promozione dell’olio, ma anche di altri prodotti tipici del nostro territorio, come il vino e la castagna, e sono allo studio eventi da programmare con le scuole e con le associazioni”.

“Ringrazio l’Associazione per aver riposto fiducia nella sottoscritta per il ruolo di coordinatrice provinciale – conclude Elena Menghini -, per contribuire alla valorizzazione dell’olio extravergine nell’ottica di un coordinamento regionale e nazionale con tutte le altre realtà che aderiscono all’associazione stessa. L’obiettivo principale sarà quello di fare rete con gli altri Comuni per una programmazione condivisa di eventi che valorizzino e contribuiscano a far crescere la sensibilità verso questo prodotto tipico del nostro territorio, cercando di promuovere anche l’oleoturismo, ovvero tutte quelle attività legate al turismo dell’olio”.

“Ringrazio e faccio i miei complimenti ai neoeletti coordinatori provinciali per l’attaccamento alla nostra Associazione, che hanno dimostrato assumendosi questa nuova ed importante responsabilità – dichiara il coordinatore regionale Mario Agnelli –. Contiamo su di loro perché tante nuove sfide ci attendono per valorizzare l’olio extravergine d’oliva e il paesaggio olivicolo del nostro territorio, dando nuovo impulso all’oleoturismo. Insieme, sono certo, faremo un ottimo lavoro al servizio delle 56 Città dell’Olio toscane“