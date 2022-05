“Forza e coraggio”: l’associazione La Deceris presenta il libro di Bruno Podestà

Prosegue senza sosta l’attività culturale dell’associazione La Deceris.

Sabato 14 maggio, alle 11.30, sarà presentato nella sezione grossetana dell’associazione, in piazza Carlo Cavalieri 4, il libro di Bruno Podestà dal titolo “Forza e coraggio. I miei anni da guardia del Duce ad angelo del fango e del mare”.

“Un’autentica raccolta di memorie in cui si raccontano non solo le esperienze vissute durante la Repubblica sociale italiana, ma anche il coraggio ed il servizio reso alla comunità durante l’alluvione di Firenze. Un bellissimo diario da leggere tutto di un fiato portando alla scoperta una pagina sconosciuta della nostra storia raccontata dal protagonista stesso – si legge in una nota de La Deceris -. Dopo la conferenza, su prenotazione, ci sarà un pranzo comunitario per rafforzare i legami e finanziare l’attività dell’associazione, per prenotare basta inviare un messaggio sulle nostre pagine social“.