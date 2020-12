L’associazione Grow si presenta al Teatro degli Industri: appuntamento in streaming

L’associazione Grow si presenta mercoledì 30 dicembre, alle 21, al teatro degli Industri con “The Grow must go on – Un’avventura da tentare“.

L’evento, organizzato dal Comune di Grosseto, sarà la prima uscita ufficiale del gruppo di giovani grossetani composto da Sofia Vigetti, Giacomo Faralli, Gregorio Gabbrielli, Margherita Biserni, Allegra Fanti, Marta Carfì, Tommaso Diddi e Leonardo Repola.

«Grow ha due significati – spiegano dall’associazione –: è l’abbreviazione di Grosseto e in inglese significa “crescita”. Ed è proprio questo il nostro obiettivo: far crescere la nostra città attraverso le più disparate forme artistiche, dando spazio ai nostri coetanei artisti che spesso sono costretti a lasciare la provincia per trovare opportunità. Abbiamo tutti tra i 22 e 23 anni. Durante la serata al Teatro degli Industri presenteremo i nostri artisti con piccole esibizioni e interventi».

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube “Teatri di Grosseto official” e sulla pagina Facebook “Teatri di Grosseto“.

Ad aprire la serata sarà l’attrice Maria Alessandra Antichi con un monologo tratto dal “Lavoro culturale” di Luciano Bianciardi. Sul palco saliranno poi i sette soci fondatori insieme con la direttrice dei Teatri di Grosseto, Anna Bonelli. Ci sarà spazio anche per la musica con le performance di Gabriele Bernabò (tastiere, voce) e Tommaso Diddi (chitarra), con le animazioni dell’artista Allegra Fanti. Michele Gandolfi e Giovanni Casalini presenteranno i loro lavori di ricerca sulla memoria architettonica e urbanistica della città Grosseto: a chiudere la serata saranno Riccardo Innocenti e Evelina Verreschi con la lettura di alcune poesie e la performance di teatro e danza del “Collettivo fragili istruzioni di volo”.