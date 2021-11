L’Associazione Commercianti replica a Gavorrano Bene Comune: “No a strumentalizzazioni politiche”

“Ci vogliamo dissociare dall’articolo di Gavorrano Bene Comune sul centro commerciale a Bagno di Gavorrano, che ci ha citato senza chiederci o comunicarci l’intento di scrivere la nota“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Alessandra Bocelli, presidente dell’Associazione Commercianti di Bagno di Gavorrano.

“Il nostro invito a tutte le forze politiche del territorio era per confrontarci sul piano di riqualificazione di Bagno di Gavorrano, che l’attuale amministrazione ci ha presentato – continua la nota –. Voleva essere un confronto per discutere su soluzioni che non penalizzassero le attività commerciali di questo paese. Siamo molto dispiaciuti e rammaricati di essere stati strumentalizzati per disaccordi politici che non ci appartengono“.

“Siamo un associazione di commercianti apolitica, che, in un momento così difficile, cercano di trovare le migliori soluzioni per le proprie attività, per scongiurare ancora chiusure e riqualificare il paese, cercando di offrire ai nostri cittadini la competenza, la qualità e la professionalità che solo i piccoli negozi sanno garantire – termina il comunicato -. Siamo il motore trainante per la vita del nostro paese e chiediamo per questo di essere rispettati“.