Emergenza Ucraina: Confconsumatori si mobilita per l’assistenza dei rifugiati

«I rifugiati ucraini accolti in Italia hanno diritto al conto corrente base per far fronte alle loro esigenze di consumatori e utenti».

È quanto ricorda Confconsumatori, rispondendo a un invito del Servizio tutela clienti di Banca d’Italia. «A tal proposito – ricordano ancora dall’associazione –, la Banca d’Italia ha già pubblicato una direttiva (https://economiapertutti.bancaditalia.it/) che indica chiaramente il diritto dei consumatori ucraini presenti nel territorio nazionale all’accesso ai servizi bancari di base senza alcuna discriminazione. Anzi, la Banca d’Italia ha chiesto espressamente alle associazioni di consumatori di segnalare eventuali difficoltà di accesso ed altre esigenze finanziarie. Pertanto gli interessati, anche tramite le associazioni che ne curano l’accoglienza, possono rivolgersi gratuitamente alle nostre sedi per avere aiuto nelle difficoltà di accesso al servizio bancario italiano».

La sede dello sportello grossetano è in via della Prefettura 3 (tel. 0564.417849; e-mail grosseto@confconsumatori.it).