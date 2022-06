Puoi finalmente guidare il motorino? Ecco cosa sapere sull’assicurazione obbligatoria

I ciclomotori 50 cc sono tutti i motorini che normalmente vediamo sfrecciare lungo la strada, con a bordo ragazzi, adolescenti o poco più, alla loro prima esperienza di guida di un veicolo a motore.

SI tratta, infatti, di vere e proprie moto, ma di bassa cilindrata, che possono raggiungere al massimo 45 km/h su un rettilineo orizzontale, adatte quindi a essere guidate in città.

Proprio per le loro caratteristiche accessibili anche ai più giovani, il limite minimo per poter salire a bordo di una 50 cc è di 14 anni, età in cui è possibile conseguire il patentino AM, obbligatorio per poterne guidare uno.

Molti ritengono che, vista la ridotta potenza del mezzo, la polizza costituisca una spesa piuttosto irrisoria.

A ben guardare, però, non è esattamente così.

Data la giovane età dei conducenti che possono approcciarsi alla guida del mezzo, il rischio di danni, incidenti o infortuni aumenta, di conseguenza stipulare una RC anche su questi motocicli è obbligatorio e neanche tanto economico.

Va premesso che, se l’intestatario del veicolo è un minorenne, questo non potrà intestarsi anche il contratto assicurativo, che invece dovrà essere sottoscritto da un adulto, pur con la classe di merito calcolata sull’esperienza del giovane motociclista.

Tutti i neopatentati e i neo-guidatori, a prescindere dal veicolo che andranno a guidare, vengono assegnati dalle compagnie assicurative all’ultima classe di merito, proprio per la loro scarsa esperienza al volante.

Ciò nonostante, la Legge Bersani strizza l’occhio a questi specifici casi, permettendo all’assicurato, a prescindere che si tratti dell’intestatario del mezzo o di un suo genitore, di avvalersi della RC familiare, la formula che consente di beneficiare della migliore classe di merito presente nel nucleo della propria famiglia.

Oltre a questa opzione, però, è importante rivolgersi a compagnie storiche, affidabili, in grado di proporre soluzioni personalizzate a prezzi estremamente competitivi a chiunque richieda un preventivo assicurazione moto, come Genertel.

La direct company online segue da sempre un forte orientamento alle esigenze degli assicurati, proponendo loro formule specifiche e calzanti con le necessità di ogni tipologia di guidatore, inclusi i più giovani motociclisti a bordo della loro 50cc.

Merita attenzione, in questo senso, l’ampio ventaglio di garanzie accessorie disponibili tra cui scegliere.

In tal senso, sarebbe opportuno, specie per i più giovani, propendere verso polizze aggiuntive che coprano danni al veicolo e responsabilità del guidatore, anche al verificarsi di specifici eventi, come furto, incendio, avaria lungo la strada o persino danni al casco.

Le garanzie che riguardano, nello specifico, questi casi sono assistenza stradale, infortuni al conducente, MiniKasko abbigliamento.

A queste si aggiungono anche la rinuncia alla rivalsa, l’assistenza legale e la copertura di altri imprevisti, come lavori al box o la sostituzione del bauletto, solo per citarne alcuni.