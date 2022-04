Assicurazione auto semestrale: come pagare online

ConTe.it è un marchio innovativo nel mercato assicurativo nazionale: presente dal 2008 sul territorio italiano. ha portato una ventata di novità tra i consumatori con effetti benefici, a cascata, in tutto il sistema della concorrenza, nel mondo dell’assicurazione auto online.

Una delle caratteristiche del marchio è proprio la convenienza e la possibilità di accedere a prezzi molto competitivi con offerte assicurative assolutamente interessanti non solo sul piano dell’ammontare del premio, ma anche della personalizzazione della polizza.

L’innovazione tecnologica ed informatica ha facilitato ulteriormente il compito della società assicurativa in campo procedurale, rispetto ai servizi erogati, garantendo una gestione più snella delle pratiche .

E’ migliorata, quindi, tutta la qualità complessiva del servizio offerto, che diventa un punto a favore di chi sostiene questo marchio; parimenti sono piacevolmente sorpresi i tanti automobilisti che si rivolgono a ConTe.it per esplorare la possibilità di accedere ad un contratto assicurativo vantaggioso. La stampa di settore è concorde nelle valutazioni tecniche circa il lavoro della società ed i suoi servizi offerti, ma sono di interesse anche i pareri dei consumatori che si interfacciano con il portale ed i relativi consulenti.

Detto ciò, occorre evidenziare un altro vantaggio da parte di chi voglia accedere ad un’offerta che tenga in conto il frazionamento del pagamento: la possibilità di rateizzazione del premio finale.

In primis occorre ricordare che questa possibilità esiste ed è molto praticata per via dell’abitudine di molti italiani di gestire le spese con formule a rate. Il pagamento semestrale vuol dire infatti frazionamento ogni sei mesi di un contratto annuale.

Non bisogna quindi fare confusione con le polizze temporanee, che sono contratti già concordati al pagamento per durare meno di 12 mesi (e quindi, in alcuno casi, anche solo 6). La polizza “tradizionale” è annuale e il premio è suddiviso in due rate che si pagano a distanza di sei mesi.

Questa differenza va definita nel contratto sottoscritto dal cliente, il quale godrà di diverse condizioni sulla base della durata annuale o semestrale del contratto.

ConTe.it viene incontro al cliente definendo diverse modalità di pagamento della rata semestrale con un range di scelte, che vanno dal bonifico al prelievo automatico tramite carta di credito.

Nel primi caso, tramite una procedura molto semplice, giunge un avviso sulla propria e-mail con la procedura da attivare per pagare la rata in autonomia.

Differentemente, si può pagare con prelievo su carta di credito, in quel caso viene tentato un primo prelievo dell’importo 5 giorni prima della scadenza ed eventualmente un secondo tentativo il giorno stesso della scadenza.