Bilancio, via libera del Consiglio comunale all’assestamento: “In programma nuovi interventi”

“Un assestamento di bilancio che ci permetterà nuovi interventi pubblici in tempi rapidi”.

Così il sindaco di Magliano Diego Cinelli e la vice Mirella Pastorelli, assessore con delega al bilancio, commentano l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, dell’assestamento che ha permesso di svincolare diversi interventi.

I principali saranno quello da 140mila euro per l’acquisto di un’area Peep a Magliano che fa parte dello stanziamento vincolato ed i 120mila euro di avanzo libero che verranno impiegati per adeguare il campo sportivo di Sant’Andrea al campionato di Promozione, categoria che, per la prima volta, verrà affrontata da una formazione del territorio comunale.

“Ci sono numerosi altri interventi – afferma Mirella Pastorelli – accanto a quelli principali. Mi preme ricordare quelli per il sociale, come i 10mila euro stanziati per ristrutturare l’ambulatorio di Pereta o i 25mila euro per la messa in sicurezza delle aree archeologiche del territorio comunale ed altri 25mila complessivi per il recupero di due palazzi”.

La Pastorelli è però molto soddisfatta del lavoro portato avanti con gli uffici su quella che è la contabilità dell’amministrazione. “Posso dire che il bilancio del Comune di Magliano – sostiene la vicesindaco – rispetta gli equilibri. Sono state fatte tutte le verifiche in entrata, in uscita e sul ‘fondo crediti dubbia esigibilità’. Stiamo lavorando sul bilancio di previsione 2019-2020-2021 in cui si potranno programmare numerosi interventi pubblici su tutto il territorio comunale e nei prossimi mesi ed anni i cittadini potranno toccarne con mano i risultati”.

Una soddisfazione, quella di Mirella Pastorelli, condivisa dal sindaco Diego Cinelli. “Gli uffici e l’assessore hanno lavorato bene ed in maniera scrupolosa – afferma – e tutta la giunta ne ha tratto benefici nella propria azione. A settembre potremo convocare un consiglio comunale in cui decideremo la variazione che conterrà gli stanziamenti per interventi pubblici in tutto il comune. Al momento posso solamente anticipare che potenzieremo ulteriormente la videosorveglianza e che ci saranno investimenti destinati ai consorzi stradali”.