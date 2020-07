Magliano ha un nuovo assessore: il sindaco nomina Massimiliano Guidi

Magliano in Toscana ha un nuovo assessore. Si tratta di Massimiliano Guidi, consigliere comunale che è stato nominato questa mattina dal sindaco Diego Cinelli.

Ventinove anni, Massimiliano Guidi avrà le deleghe alle attività produttive, al patrimonio, alla protezione civile, alla caccia e alla pesca.

“Con la scomparsa di Giorgio Cellini – afferma il sindaco Diego Cinelli – era rimasto un posto vacante in giunta. Terminata la fase critica dell’emergenza Covid e trascorsi alcuni mesi con il vuoto, umano prima ancora che amministrativo, che Giorgio ha lasciato, ho ritenuto che fosse giunto il momento di riempirlo. Massimiliano Guidi è un giovane e rappresenta quella linea verde su cui abbiano puntato già dalla campagna elettorale, grazie alla quale aveva raccolto un successo personale di preferenze entrando in consiglio comunale. A Massimiliano auguro un buon lavoro e sono sicuro che, grazie all’esperienza accumulata in questi due anni da consigliere, darà un contributo importante anche in giunta”.

Felice della nomina Massimiliano Guidi. “Sono onorato della fiducia che mi ha accordato il sindaco – afferma Guidi -. La politica per me è una passione che interpreto con spirito di servizio per la comunità. Affronterò il lavoro nel modo migliore, consapevole del fatto che gestirò deleghe che sono importanti, specie in questa fase di ripartenza. Svolgerò l’incarico con passione e con l’obiettivo di rispettare il mandato che ci hanno conferito i cittadini, raggiungendo i traguardi fissati nel programma elettorale”.