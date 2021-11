Al via le assemblee per il rinnovo dei Consigli di frazione: il programma degli incontri

Al via le assemblee per il rinnovo dei Consigli di frazione nel comune di Massa Marittima.

Si parte con l’assemblea della frazione di Valpiana, martedì 23 novembre, alle 21, al centro sociale Grandi; si prosegue con la frazione di Prata, giovedì 25 novembre, alle 17, al bar Il Glicine (ex teatro); poi con la frazione di Tatti, venerdì 26 novembre, alle 17, nella sala pubblica (ex scuole), in piazza Fratti; infine con la frazione di Niccioleta, lunedì 29 novembre, alle 17, alla Bottega della salute.

Le assemblee sono aperte a tutti i cittadini della frazione e sono finalizzate prevalentemente alla formazione dell’elenco dei candidati per le elezioni dei prossimi Consigli di frazione, ma potranno essere discussi anche altri argomenti di interesse comune.

A tutti gli incontri sarà presente Ivan Terrosi, assessore al decentramento del Comune di Massa Marittima.