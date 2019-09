Arci, i soci si riuniscono in assemblea: “Cerchiamo nuovi volontari”

“In vista di una nuova stagione sociale e del rinnovo delle cariche, cerchiamo persone che vogliano impiegare il loro tempo libero per ripensare spazi e tempi di fruizione della nostra associazione e della sede: un locale storico della socialità mancianese che è patrimonio di tutti; per proporre nuove attività o per collaborare a quello che già facciamo“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo Arci di Manciano.

“L’obiettivo del circolo è offrire un luogo di incontro intergenerazionale dove giovani e anziani condividono gli stessi spazi – prosegue il comunicato -, ma anche un presidio culturale dove si promuovono la memoria storica del nostro paese, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, il consumo critico, la musica, il teatro, la lettura, l’arte, il gioco e la convivialità virtuosi, la lotta contro le dipendenze e il gioco d’azzardo“.

“Vi aspettiamo, per ripartire con una nuova stagione di condivisione e socializzazione – termina la nota -, all’assemblea dei soci di domenica 22 settembre in prima convocazione, alle 16.00, e in seconda convocazione alle 17.00“.