Verso le regionali: prima assemblea di Sinistra civica ecologista in città

Martedì 28 luglio, nella sala di Spazio 72, in via Ugo Bassi 72, a Grosseto, si terrà la prima assemblea costitutiva del gruppo grossetano di sostegno alla lista Sinistra civica ecologista in vista delle prossime elezioni regionali.

Sarà presente Simone Siliani, portavoce regionale della lista.

La sala sarà sanificata e i posti saranno distanziati, i partecipanti all’assemblea dovranno utilizzare le mascherine.