Piattaforma accessi Cascate del Mulino: se ne parla in un’assemblea pubblica

Martedì 4 maggio, nel parcheggio comunale del cimitero adiacente a via Martiri della Libertà, a Manciano, si svolgerà un’assemblea pubblica indetta da operatori turistici e dai cittadini per discutere pubblicamente con il sindaco Mirco Morini, l’assessore Valeria Bruni e tutta l’amministrazione comunale e per chiedere la sospensione immediata del provvedimento di accesso tramite prenotazione online alle Cascate del Mulino fino alla fine della stagione estiva 2021.

“All’iniziativa sono ufficialmente stati invitati anche i sindaci dei Comuni limitrofi (Scansano, Sorano, Pitigliano, Roccalbegna, Semproniano, Orbetello, Capalbio, Monte Argentario, Montalto di Castro, Canino e Farnese) ,i consorzi turistici, i sindacati e le associazioni di categoria al fine di palesare solidarietà e sostegno alle nostre richiesta – si legge in una nota degli organizzatori dell’assemblea pubblica -. L’obiettivo della giornata è quello di portare in piazza un dibattito costruttivo e un’unione di intenti al fine di trovare una soluzione per tutelare e garantire una ripresa del settore turistico che tenga conto di tutte le esigenze del territorio. L’assemblea si svolgerà nel rispetto delle misure anti-covid, a tal proposito rinnoviamo l’appello a presentarsi alla manifestazione muniti di dispositivi di protezione individuale”.