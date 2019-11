Assemblea dei soci della Pro Loco: sarà eletto il nuovo consiglio direttivo

Mercoledì 13 novembre, alle 20, in prima convocazione, ed alle 21, in seconda convocazione, nella sala consiliare del Comune di Massa Marittima, in via Norma Parenti, si terrà l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione “Pro Loco Massa Marittima“.

L’assemblea dei soci è un importante momento istituzionale, specificatamente previsto dallo statuto, in cui l’associazione relaziona sulle attività svolte durante il 2019, rendiconta le spese sostenute procedendo all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente ed infine illustra ai soci la relazione programmatica per l’anno a venire.

Quest’anno, dopo tre anni di attività del consiglio direttivo, sono previste le elezioni del nuovo consiglio, per il quale sono ancora aperte le candidature che possono essere comunicate entro martedì 12 novembre alle 20 telefonando al numero 366.5330919.

Il consiglio uscente illustrerà all’assemblea il lavoro svolto durante questi tre anni di attività, i progetti avviati con altre associazioni e con l’amministrazione comunale e gli impegni futuri di cui si dovrà far carico il nuovo consiglio che verrà eletto.