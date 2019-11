La Pro Loco si riunisce in assemblea per fare un bilancio e fissare gli obiettivi futuri

La Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare si riunisce nell’assemblea dei soci ‪martedì 12 novembre‬, alle 21, a Marina di Grosseto, nell’auditorium San Rocco, in via Granducato di Toscana n. ‪11/13‬ (già via Piave ‪n.6/8‬).

Oltre agli adempimenti istituzionali e all’approvazione del rendiconto provvisorio, sarà l’occasione per fare una panoramica di quello che l’associazione è riuscita a realizzare non solo nel 2019 ma, essendo il consiglio a fine mandato, nel corso degli ultimi 3 anni.

All’ordine del giorno, infatti, anche l’organizzazione delle elezioni per il rinnovo del consiglio, che dovrebbero tenersi nei primi giorni di febbraio‬ prossimo.

Sarà una prima occasione per ringraziare chi ha contribuito a dare una nuova impronta all’associazione e per dibattere sul futuro della Pro Loco ed indicare i nuovi obiettivi.

La svolta per l’impegno culturale e sociale della Pro Loco è stata evidente ed i soci dovranno indicare come proseguire il cammino intrapreso e migliorarlo ulteriormente. Il Festival del Folklore, la Festa della Befana, le iniziative di volontariato ambientale, i corsi per l’uso dei defibrillatori, le dimostrazioni delle manovre salvavita pediatriche, il Gruppo Pineta con l’Accademia dei Georgofili, il teatro in spiaggia, musica in sala e molto altro: tutte iniziative che l’associazione è riuscita a realizzare grazie al sostegno dei soci, delle aziende e degli uffici comunali.