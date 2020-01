Castel del Piano, assemblea straordinaria per la Pro Loco: entrano sette nuovi consiglieri

La nuova Pro Loco di Castel del Piano informa che nei prossimi giorni tutti i soci riceveranno la convocazione per l’assemblea straordinaria, che si terrà il 22 e il 23 febbraio, per procedere all’integrazione di 7 nuovi consiglieri nel consiglio attualmente in carica per il mandato 2019-2021.

Restano attualmente in carica 8 consiglieri: Federica Terzuoli, presidente, Desirée Lazzeri, vicepresidente, Sergio Fazzi, tesoriere, Viola Carratelli, segretaria, Mario Monaci, Lucio Ginanneschi, Alessio Gennari e Vinicio Monaci.

La nuova Pro Loco ringrazia tutti i consiglieri uscenti Nello Brandoni, Donatella Carlini, Samantha Della Marca, Simone Toninelli e Fausto Rossi “per l’impegno costante profuso e per avere dato un contributo importante alla rifondazione e al primo sviluppo dell’associazione, nata solo nel 2016″.

“Il numero dei posti da integrare sarà 7, perchè diversi mesi fa per motivi personali già 2 dei 15 consiglieri eletti a febbraio 2019 avevano scelto di interrompere il proprio mandato – si legge in una nota della Pro Loco -: Giovanna Longo e Debora Toniazzi. In attesa della conclusione degli impegni programmati e non essendo compromessa la funzionalità, il consiglio ha atteso le feste natalizie e in una riunione di novembre scorso ha stabilito la data dell’assemblea per l’integrazione di 2 posti da consigliere per il 22-23 febbraio. Poi, il 10 gennaio scorso altri 5 consiglieri in carica hanno rassegnato le proprie dimissioni in sede di riunione di consiglio, pertanto l’assemblea è convocata per l’integrazione urgente di 7 nuovi consiglieri come previsto obbligatoriamente dalle norme statutarie“.

“In attesa delle nuove elezioni integrative, la nuova Pro Loco procederà normalmente con la sua attività di funzionamento. Il consiglio invita i soci che abbiano voglia di dare il proprio contributo a rinnovare la quota associativa 2020 e presentare candidatura entro il 20 febbraio alle 18 portandola alla sede della Pro Loco o inviandola all’indirizzo e-mail [email protected] Tutti i soci e interessati alla attività della nuova Pro Loco sono invitati a partecipare all’assemblea, che sarà momento anche per illustrare le attività svolte, le prospettive e aprire un confronto sulla Pro Loco che vogliamo essere – termina il comunicato -. Si ricorda che può votare il socio effettivo 2020, cioè colui che è in regola con la quota associativa e che sia nuovo socio da almeno 30 giorni alla data dell’assemblea“.

Per informazioni: e-mail [email protected] o la pagina Facebook Nuova Pro Loco Castel del Piano.