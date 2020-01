Verso le regionali: assemblea territoriale di Potere al Popolo

Giovedì 30 gennaio, alle 17.30, al circolo Tat, in via Ansedonia, a Grosseto, è in programma l’assemblea territoriale di Potere al Popolo.

“Sarà l’occasione per analizzare il voto delle regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Da queste considerazioni procederemo poi a valutare le possibilità in merito alla partecipazione di Potere al Popolo alle regionali in Toscana e, in ultimo, raccoglieremo impressioni, idee e proposte per incidere al meglio sul territorio, concentrandoci principalmente sul quartiere di Barbanella – si legge in una nota di Potere al Popolo -. All’assemblea sarà possibile compilare la pre-adesione cartacea a Potere al Popolo per il 2020“.