Assemblea territoriale di Potere al Popolo: appuntamento al parco di via Sauro

“Sabato 13 giugno, nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid, ci ritroveremo finalmente in presenza al parco pubblico di via Sauro, dalle 17.30, per parlare con gli abitanti del quartiere di Barbanella e sottolineare le nostre ragioni in vista della manifestazione di venerdì 19 giugno sotto al palazzo del Comune“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Potere al Popolo di Grosseto.

“In quest’occasione approfondiremo inoltre le problematiche emerse con forza durante la quarantena e presenteremo un lavoro di solidarietà attiva nel quartiere a circolo Tat: raccolta alimentare, aula studio e altro in via di definizione – continua la nota -. Tre i punti all’ordine del giorno: