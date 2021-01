Verso le amministrative: Potere al Popolo organizza un’assemblea on line per sviluppare il programma

“Lo scorso 17 gennaio abbiamo chiamato in assemblea i nostri aderenti e simpatizzanti in vista delle prossime elezioni amministrative. Ci siamo confrontati per inquadrare questo importante passaggio per il nostro Comune e su come affrontarlo“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Potere al Popolo di Grosseto.

“Per noi la prossima campagna elettorale sarà l’occasione per portare nel dibattito pubblico e in città una visione profonda di alternativa sociale e politica – continua la nota –. Vogliamo proporre un modello di organizzazione sociale che metta al centro i bisogni delle classi popolari del nostro territorio, la compatibilità con la natura e l’interesse pubblico anteposto a quello del profitto privato. La pandemia e la gestione della crisi sanitaria, diventata economica e sociale, si riflette in un caos politico che non dà risposte a chi sta pagando il prezzo della crisi, ma evidenzia ancor di più l’unica questione che realmente interessa alla classe politica, come spartire la torta del recovery fund tra le solite note cordate padronali: di 100 miliardi stanziati fino a questo momento, 50 sono andati direttamente nelle tasche degli industriali, mentre si prospettano nuovi attacchi alla sanità pubblica, alle pensioni, all’istruzione e in generale a vari pezzi dello Stato sociale, oltre che ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici”.

“La gestione dei vaccini ha contribuito a mettere in luce un modello sociale totalmente distorto, appannaggio del profitto delle multinazionali, e ad evidenziare come l’Unione Europea non sia altro che il loro comitato d’affari – sottolinea Potere al Popolo –. Oggi più che mai è quindi fondamentale riuscire a collegare le dinamiche generali al funzionamento dei territori più periferici come il nostro, per il quale dare risposte in termini di programma politico in grado di rappresentare l’alternativa a questo sistema malato che sacrifica la salute dei tanti per il profitto dei pochi. Vogliamo proporre un modello di città declinata nella più ampia cornice del Socialismo del XXI secolo: una città in cui i servizi siano in funzione e su misura dei cittadini, in cui il controllo popolare sia lo strumento della collettività nella gestione delle risorse pubbliche e nelle scelte per il progresso e lo sviluppo del territorio. Vogliamo una democrazia sostanziale che garantisca condizioni materiali per l’emancipazione personale e per la partecipazione collettiva alla vita pubblica della città“.

“Per fare tutto questo abbiamo costituito quattro gruppi di lavoro differenziati per tematiche di inchiesta e proposta così divisi: lavoro e ambiente; salute e sanità pubblica; istruzione, formazione e cultura; casa e trasporti. Il lavoro dei gruppi sarà funzionale alla stesura del nostro programma per le prossime amministrative, di cui faremo una prima sintesi in assemblea sabato 30 gennaio alle 17, sempre in via telematica – termina la nota -. Per richiedere di partecipare ai tavoli e/o all’assemblea di questo sabato sarà sufficiente scrivere una mail all’indirizzo poterealpopologrosseto@gmail.com“.