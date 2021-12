Il Pd si riunisce in assemblea: proclamato il nuovo segretario

Lavorare a stretto contatto con l’amministrazione comunale per non perdere le opportunità offerte da un importante successo elettorale e le risorse messe in campo dal Pnrr: è l’impegno dell’assemblea comunale del Pd di Scansano, insediatasi martedì sera alla chiusura della fase congressuale.

Primi atti, la proclamazione del segretario, Leonardo Sedicini, e della segreteria composta da Daniele Galli, presidente dell’assemblea e tesoriere, Piero Rossi, responsabile del tesseramento, e Teresa Bartoli, responsabile della comunicazione. La Commissione di garanzia è composta dalla presidente Barbara Anzidei, Rossano Teglielli e Andrea Aniceti.

“L’importante risultato elettorale, che ha premiato la giunta guidata dal sindaco Maria Bice Ginesi, è figlio del rinnovato impegno del Pd – si legge in una nota del partito -. Per questo l’assemblea, con il segretario Sedicini, per prima cosa ha voluto ringraziare pubblicamente e sentitamente l’onorevole Luca Sani, che da commissario ha accompagnato il cammino di ricostruzione e rinnovamento del circolo scansanese, e la campagna elettorale, che ha visto una affermazione netta del partito. Un ringraziamento altrettanto sentito è andato a Giacomo Termine, il segretario provinciale dei democratici, che ha sostenuto con convinzione le scelte del Pd locale facendo sentire il suo appoggio e la sua collaborazione”.

“Ora – ha detto Sedicini all’assemblea – si tratta di non disperdere questo patrimonio, di lavorare in stretto contatto con l’amministrazione perché la svolta data con tanta convinzione e partecipazione dagli elettori con il voto si traduca in risultati importanti per il futuro del nostro paese”.

“Primo atto sarà dunque quello di chiedere al sindaco Ginesi e alla giunta un incontro per definire una agenda di lavoro e gli obiettivi ai quali lavorare congiuntamente: al primo punto, i servizi socio sanitari, drammaticamente ridotti negli ultimi anni. Occorre – continua il comunicato del Pd – ribaltare la prospettiva, lavorare al decentramento dei servizi, individuare percorsi economici e politici che assicurino una assistenza di prossimità assolutamente necessaria come ha insegnato la pandemia che stiamo ancora vivendo. Gli obiettivi andranno individuati con l’amministrazione comunale. A questo proposito, sarà chiesto agli eletti del Pd, assessori e consiglieri comunali, ma anche a chi non è stato eletto, di partecipare alle riunioni dell’assemblea per rafforzare un rapporto di collaborazione e rappresentare tutte le realtà di Scansano, visto che quella del Pd era l’unica lista elettorale a schierare un candidato per ogni frazione“.

“Occorrerà anche, è stato sottolineato da molti, cercare di fare squadra con le realtà limitrofe ricostruendo rapporti e relazioni. I cinque anni della passata sindacatura hanno segnato un isolamento del Comune pagato in termini di impoverimento dei servizi e perdita di ‘peso contrattuale’. L’agenda è in via di definizione, ma vi figureranno sicuramente il tema del trasporto locale, i problemi dell’agricoltura, il piano energetico, lo sviluppo e l’integrazione di una popolazione che si è arricchita di nuovi cittadini che hanno scelto Scansano per costruire il loro futuro, la cultura e, non ultimo – termina la nota –, lo sport per bambini e ragazzi”.