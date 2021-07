Verso le amministrative, il Pd si riunisce in assemblea: “Pieno sostengo a Bice Ginesi”

Venerdì 9 luglio si è svolta l’assemblea degli iscritti al Pd di Scansano, con la partecipazione dell’onorevole Luca Sani.

La riunione ha avuto come oggetto l’imminente campagna elettorale per le prossime amministrative e la riorganizzazione del partito a seguito delle dimissioni degli organismi dirigenti locali. Durante l’incontro è stato prioritariamente ribadito il pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Bice Ginesi e la volontà di aprire rapidamente un confronto con la candidata e con il resto della coalizione, per la definizione della lista e del programma elettorale.

“Anche alla luce dei recenti sviluppi del quadro politico locale, che hanno tra l’altro registrato il sostegno di Forza Italia alla lista Marchi e la volontà della Lega di presentare una propria candidatura, il Pd scansanese è impegnato con convinzione e senza alcuna ambiguità a costruire una proposta elettorale forte e competitiva a fianco di Bice Ginesi, ritenendo da tempo definitivamente chiusa la deludente e fallimentare esperienza dell’amministrazione Marchi – si legge in una nota del partito -. Gli iscritti al Pd di Scansano torneranno a riunirsi nei prossimi giorni per ulteriori valutazioni e iniziative da assumere sul voto amministrativo e sull’organizzazione del partito“.