Salario minimo e lotta alla crisi idrica: l’assemblea provinciale del Pd prende posizione

A poche settimane dalle amministrative in provincia e a quelle in Toscana e in Italia, il Partito Democratico della provincia di Grosseto è ripartito da quei risultati per discuterne nell’assemblea provinciale.

“Partendo dal documento del segretario Termine, dibattuto dalla direzione sui risultati locali, si è passati a parlare della situazione toscana e nazionale – dichiara Federico Badini, presidente dell’assemblea provinciale del Pd –. Se nel secondo scenario il successo del Pd e del centrosinistra è indiscutibile, a livello regionale, invece, la situazione è diversa. Il trend negativo partito dal 2018 non si è ancora invertito e per questo l’assemblea ha sottolineato la necessità di avviare una discussione in direzione e nell’assemblea regionale”.

“Successivamente alla discussione sui risultati delle amministrative, l’assemblea ha discusso due ordini del giorno – continua Badini -. Il primo esprimeva la necessità di intervenire in modo deciso affinchè venga creato un salario minimo nazionale, oltre all’impegno per eliminare il divario salariale tra uomini e donne (per cui la nostra provincia è tristemente prima in Toscana) e all’urgenza di dare ai giovani opportunità serie e concrete nel mondo del lavoro. Il secondo ordine del giorno toccava, invece, il tema della crisi idrica che sta colpendo tutta Italia, ma anche la Maremma e l’Amiata. Su questo tema l’assemblea ha sottolineato la necessità di avviare progetti che prevedano la costruzione di invasi, di intervenire sulla rete idrica per ridurne le perdite e di avviare un confronto con le associazioni di categoria”.

“L’assemblea ha anche manifestato solidarietà al popolo curdo e ha salutato con favore la creazione di un nuovo circolo a Campagnatico – termina Badini –, così come annunciato dal segretario Termine“.