Assemblea organizzativa della Cisl: appuntamento nella sala Tirreno

E’ in programma per martedì 28 maggio, dalle 9.30 alle 13, nella sala Tirreno in via Bicocchi a Follonica, l’assemblea organizzativa della Cisl di Grosseto. Un appuntamento pensato per confrontarsi e parlare del futuro in vista della conferenza organizzativa nazionale, in programma dal 9 all’11 luglio a Roma.

“E’ importante fare un’analisi dei risultati raggiunti sino a qui sul piano organizzativo – dichiara Fabrizio Milani, segretario generale della Cisl di Grosseto –, necessaria per affrontare i prossimi anni, che vedranno il sindacato impegnato, come sempre, al fianco dei lavoratori e dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli della popolazione. In sostanza si tratta di un confronto assolutamente aperto in cui ognuno di noi, dai delegati ai quadri coinvolti, possa avanzare idee e proposte in assoluta libertà, raccogliendo osservazioni per organizzare un progetto condiviso che coinvolga tutta l’organizzazione per consolidarne il ruolo di protagonista che già le appartiene sui posti di lavoro, sul territorio e nella società“.

Ecco quindi il programma dei lavori che cominceranno alle 9.30: parteciperanno anche il segretario generale della Cisl Toscana, Riccardo Cerza, e la segreteria della Cisl Toscana. Alle 9.45 relazione introduttiva di Fabrizio Milani a cui faranno seguito gli interventi dei partecipanti. Alle 12.10 conclusioni a cura di Giorgio Graziani, segretario organizzativo della Cisl nazionale, e lettura, intorno alle 13, del documento conclusivo.