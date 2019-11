Assemblea ordinaria per PortArgentario: saranno fissati gli obiettivi per il 2020

Al termine di un’ottima stagione di lavoro, culminata nell’ottenimento del premio di “Best italian cruise destination” 2019, che viene assegnato ogni anno alla migliore destinazione crocieristica Italiana, PortArgentario si accinge all’assemblea ordinaria annuale del comitato di coordinamento, che servirà per illustrare nei dettagli a tutti i partners aderenti il lavoro fatto e per stabilire i programmi per il prossimo anno.

Nel corso dell’evento, fissato per le 10.30 di venerdì 8 novembre a Porto Santo Stefano, nella sala consiliare del Comune di Monte Argentario, PortArgentario consegnerà anche un simbolico riconoscimento a coloro che gratuitamente hanno contribuito alle iniziative di progetto, realizzando affascinanti filmati durante alcuni scali di navi nei porti dell’Argentario, filmati che, per mezzo dei media, hanno fatto il giro del mondo.

Verranno, infatti, premiati Luciano e Simone Salvatore, autori di un video e foto realizzati a Porto Ercole, e Alessandro Tommasi, autore di un video realizzati a Porto Santo Stefano.

Tutti i 15 Comuni aderenti – Monte Argentario, Grosseto, Siena, Orbetello, Capalbio, Manciano, Castiglione della Pescaia, Isola del Giglio, Pitigliano, Roccalbegna, Civitella Paganico, Cinigiano, Sorano e Massa Marittima, nonché l’Autorità portuale regionale e Banca Tema -, dibatteranno poi sulle attività di sviluppo di un progetto che sta iniziando a rendere ottimi risultati per studiare tutte le iniziative che possano essere utili ad un ulteriore e maggiore incremento degli scali di navi da crociera e superyacht.

La prossima stagione, infatti, già si prevede densa di impegni di lavoro e tutti vogliono essere pronti per dare il contributo migliore nell’interesse di tutto il comprensorio.