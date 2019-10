“No alla guerra”: se ne parla in un’assemblea pubblica dell’Anpi a Scarlino

Sabato 26 ottobre, alle 17, nella sala consiliare di Scarlino, si terrà un’assemblea pubblica dell’Anpi di Gavorrano e Scarlino per dire ‘No’ alla guerra. All’iniziativa parteciperà Jeff Hoffman, portavoce dell’Associazione nazionale per un mondo senza guerre.

“Parleremo delle cause e delle conseguenze di tutte le guerre in corso – spiegano gli organizzatori -. La grave situazione internazionale e la politica del riarmo attuata in varie parti del mondo, la povertà, il terrorismo, le guerre sono motivi che ci riguardano e che non riusciamo ancora a capire. In Europa c’è la questione Ucraina a spaventare, così come il caos in Sud America e in Africa e la guerra in Libia e in Siria . Ultima in ordine di tempo la guerra della Turchia contro i Curdi“.

“Dietro la fuga di milioni di cittadini ci sono dunque le guerre e il commercio di armi. 1700 miliardi di dollari a livello mondiale per le spese militari, in Italia spendiamo 25 miliardi di euro l’anno, 68 milioni il giorno. Particolare allarme destano le basi americane di Aviano e Ghedi, adibite al trasporto di bombe atomiche; vista la sua vicinanza suscita il ruolo di Camp Darby, il maggior deposito di armi fuori dal territorio americano – terminano gli organizzatori -. Pace, disarmo,riduzione delle spese militari: ce lo ricorda la nostra Costituzione all’articolo 11“.