Trasporto pubblico, Ztl, guardia medica, rifiuti: ecco le novità in vista della prossima estate

Lunedì 23 maggio, all’interno della sala consiliare “Gabriella Lorenzoni”, il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, accompagnata dalla Giunta e da tutti i suoi consiglieri comunali, presiederà un’assemblea pubblica per presentare le novità adottate dalla sua amministrazione che riguarderanno castiglionesi e turisti per la prossima estate in ambito di trasporto pubblico locale (tpl), zona a traffico limitato, guardia medica, movida e igiene urbana.

C’è attesa nella cittadina costiera di conoscere le risultanze del lavoro svolto dall’esecutivo Nappi sul trasporto pubblico locale, che ha visto impegnata la prima cittadina nell’importante partita dell’attivazione dei servizi del nuovo gestore AT, Autolinee Toscane, che prevedere una rimodulazione su tutto il territorio a partire da questa stagione estiva, nella quale ci saranno conferme e novità.

«La riorganizzazione del tpl – dichiara il sindaco – è avvenuta attraverso un confronto serrato e costruttivo con i vertici della Regione, della Provincia e di AT, che ringrazio per la disponibilità dimostrata nei confronti di una località che fa della mobilità sostenibile uno dei suoi maggiori obbiettivi, per questo la navetta per Rocchette e quella elettrica saranno di nuovo in funzione sul capoluogo, ma la grande novità sarà l’estensione del servizio anche su Punta Ala, che da tempo richiede la possibilità di spostamenti interni più efficienti a servizio degli stabilimenti balneari durante il giorno e del porto nelle ore serali».

La zona a traffico limitato serale a Castiglione della Pescaia prenderà il via l’11 giugno e cesserà, dopo tre mesi, l’11 settembre.

«Quest’anno – anticipa il sindaco – ci sarà un doppio ampliamento, sia delle zone, ormai da troppo tempo rimandato a causa del Covid, ma anche della fascia oraria, che nei weekend e per tutto il mese di agosto arriverà all’1.30, decisione dettata dall’esperienza vissuta degli ultimi quattro anni dove la presenza di un grande afflusso turistico nella passeggiata serale ci induce a renderla più sicura e più a lungo e darà inoltre alle attività all’interno di questa area la possibilità di utilizzare gli spazi esterni per una maggiore visibilità e attrattività. Saremo operativi anche per un controllo più capillare della movida serale del capoluogo e della frazione puntalina grazie ad un servizio di guardiana notturna condiviso e concordato con la Prefettura, la Questura e le nostre forze dell’ordine in modo da rendere più sicura la permanenza dei cittadini e la vacanza dei nostri turisti. Inoltre, ci doteremo di una guardia medica turistica, sia su Castiglione che su Punta Ala, in accordo con la Asl, ancora sotto pressione per la recente pandemia, così da garantire un supporto sanitario ai medici di base ormai stremati dalle tante incombenze del covid e rendere sereno il soggiorno sui nostri territori a tutti i visitatori».

«Confermato il servizio porta a porta dedicato alle attività turistiche di tutto il comune a partire da fine maggio fino ad ottobre per agevolare il lavoro degli operatori ed aumentare la raccolta differenziata, inoltre i servizi ai cittadini saranno implementati in modo che i conferimenti siano più facili e tutte le postazioni saranno igienizzate e sanificate per renderle più decorose possibile. Voglio, infine, ricordare – conclude Elena Nappi – che quest’anno l’amministrazione comunale ha posticipato di un mese l’entrata in vigore della tassa di soggiorno, che è diventata operativa dal 1° maggio, un segnale di vicinanza sia verso i gestori delle strutture ricettive colpite da mancati introiti a causa della pandemia ancora non sconfitta, ma anche verso i turisti che hanno trovato in quel periodo, oltre a questa agevolazione, il prezzo dei parcheggi a pagamento sempre con tariffa invernale e per chi sceglie Rocchette avrà la gradita sorpresa di trovarli gratuiti fino al primo giugno».