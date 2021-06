Prata, si è riunita l’assemblea di frazione: ecco gli argomenti affrontati

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea di frazione a Prata, nel comune di Massa Marittima, a cui hanno partecipato numerosi cittadini, nel rispetto delle norme anticontagio.

Alla riunione ha preso parte anche Ivan Terrosi, assessore al decentramento del Comune di Massa Marittima. “È stato un confronto costruttivo – dichiara l’assessore, Ivan Terrosi –, non privo di momenti di dibattito acceso. Questo sta a significare quanto gli abitanti di Prata tengono alla propria frazione. Si è parlato della gestione del verde, dei rifiuti, della scuola, delle piante di via Toscana, del centro storico, del cimitero, del parchino dei giochi ed altro ancora. Ho avuto modo di spiegare le cose fatte, quelle previste a breve e quelle che per la loro esecuzione avranno necessità di approfondimento e di consistenti investimenti, che di conseguenza potranno solo essere affrontate in un contesto di programmazione più ampio e distribuito nel tempo“.

“In molti si sono offerti per dare il proprio contributo alla gestione del paese – prosegue Ivan Terrosi –, dimostrando senso civico e voglia di mettersi a disposizione della collettività. Questa è la modalità giusta di operare. L’assemblea di frazione consente nel dare voce alle esigenze della cittadinanza in un rapporto costruttivo di collaborazione e di dialogo con l’amministrazione comunale, contribuendo così al processo di programmazione delle azioni future da mettere in campo per mantenere in vita i nostri paesi. Altra bella iniziativa, alla quale parteciperò con entusiasmo, sarà la giornata della pulizia del bosco, che il consiglio di frazione di Prata ha organizzato per domenica 4 luglio“.